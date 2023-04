Elezioni Marano, che caos! Candidati sconosciuti ai più, candidati con il problema del “mezzogiorno”, raccolta firme pezzotto, parentele inquietanti. Il Viminale rinvii la tornata elettorale…

205 Visite

Candidati sindaco sconosciuti ai più, candidati al Consiglio comunale con l’atavico problema del “mezzogiorno” (ovvero piatto a tavola), raccolta firme per le liste pezzotto o raccolte in maniera palesemente illegale, liste vuote o riempite in extremis con giochetti da prima elementare.

E’ questo il quadro, desolante, di una campagna elettorale non ancora ufficialmente avviata. Tanto abbiamo scritto e tanto ci sarebbe ancora da dire. Otto candidati sindaco in campo, un’enormità, una frammentazione spaventosa e inutile in un territorio dove manca l’asso, il due e il tre. Candidati consiglieri che figuravano in consigli comunali sciolti per mafia (vedi, ad esempio, alla voce Mimmo Paragliola, Pd, presente nei consigli sciolti dell’era Liccardo e Visconti), ex consiglieri che avevano riferito in passato di non volersi candidare (ce ne sono tanti), consiglieri che non andavano bene per gli altri ma che invece vanno bene per le proprie liste (vedi, ad esempio, il caso Abbatiello e il legame con Teresa Giaccio, Fdi, per piazzarlo nella lista del candidato sindaco Schiattarella). Un consigliere regionale, Di Fenza (Centro democratico), che non ha ancora sciolto il nodo su chi sostenere e che forse sosterrà Luigi Baiano, sulla carta il più inesperto di tutti, o Morra in extremis e per “ragioni di Stato”…

Tantissimi personaggi, alcuni con il consueto problema del “mezzogiorno” che piazzeranno nelle liste figli e figlie. Raccolta firme per le liste fatte con modalità da arresto immediato. Candidati sindaco con parentele inquietanti. Altro che rinnovamento, altro che discontinuità, altro che chiacchiere. E’ andata nel peggiore dei modi. Povera Marano, che il Viminale – sulla scorta delle segnalazioni della magistratura – abbia un sussulto e rinvii queste elezioni.













