ELEZIONI MARANO, PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ CORRERA’ DA SOLA CON ZAVARONE. E’ L’OTTAVO CANDIDATO SINDACO IN CAMPO

258 Visite

Nessun accordo tra le Persone e la comunità, il gruppo di ispirazione cattolica che guarda al centrosinistra, e la candidata sindaco Stefania Fanelli e altri gruppi politici del territorio. E’ quanto emerge da una riunione, l’ultima, tenutasi nella giornata di ieri. Per le Persone e la comunità, che nelle scorse settimane aveva avviato un dialogo con tutte le forze progressiste e con il M5s, correrà da solo con il candidato sindaco Luigi Zavarone, ingegnere, espressione del gruppo. Zavarone, il cui nome era già stato anticipato dal nostro portale, è l’ottavo candidato sindaco di questa “folle” campagna elettorale, segnata e dominata dai personalismi estremi e dai settarismi, soprattutto sul versante sinistro. Il centrosinistra e la sinistra cittadina, in pratica, hanno cinque candidati in campo: Morra, Fanelli, Di Guida, Di Maro e Zavarone. Troppi in una città e in comune affossato da mille problematiche, dove il centrosinistra (con risultati spesso non positivi) ha governato per 26 degli ultimi 30 anni. A breve il comunicato ufficiale di Per le persone e la comunità che sancirà la discesa in campo ufficiale di Zavarone.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS