Elezioni Marano, le ultime novità. Leghisti, ex Pdl e qualche “meloniano” con il candidato Izzo. Il Carroccio dice no a Schiattarella

Amministrative 2023 Marano, minuto per minuto: ecco le ultime novità in casa Izzo. Il professore, che corre con quattro civiche, alla fine imbarca molti leghisti ed ex Pdl o Fdi. Nella lista Insieme si può (è notizia di ieri) figureranno Teresa Frecciarulo, ex Pdl, attualmente tesserata con la Lega, Biagio Baiano, ex consigliere di area Fratelli d’Italia, Giovanni Licciardi, attualmente di area Lega, Francesco Santoro, figlio dell’ex consigliere Saverio, Salvatore De Stefano, ex assessore di area diguidiana, e alcuni candidati ritenuti vicini a Mario Sansone, fino a pochi giorni fa ritenuto vicinissimo (pare che nelle ultime ore sia cambiato qualcosa) al deputato qualianese (Fdi) Michele Schiano. E ancora: il figlio dell’ex consigliere viscontiano Ciro Marzi. Una lista di destra-destra, insomma, per sostenere Izzo e non la semisconosciuta Barbara Schiattarella, candidata ufficiale di Fdi e Forza Italia. La Lega, come anticipato più volte dal nostro portale, dice no a Schiattarella e si accasa con Izzo.













