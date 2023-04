Messico, esercito nelle spiagge di Cancun: cresce la violenza delle gang

97 Visite

Il narcotraffico non conosce riposi e giorni di festa. È una holding che fattura miliardi, impegna decine di migliaia di persone, alimenta un indotto che a sua volta garantisce la sopravvivenza a altre migliaia. La domanda continua; anzi, aumenta durante le vacanze. L’offerta si adegua e incrementa la produzione. Se non lo fai perdi fette di mercato. Ma questo significa avere un esercito di dipendenti che vanno stipendiati, organizzare i carichi, proteggere le spedizioni, gestire la distribuzione nelle piazze per la vendita al dettaglio.

Per fermare gli omicidi dei turisti, vittime di regolamenti di conti, il governo dispiega i militari tra gli ombrelloni. La strategia “abbracci, non pallottole” non ha funzionato, e il presidente Obrador corre ai ripari. Ma anche negli altri Paesi del continente il crimine è aumentato.













