Sepolta viva nel cimitero, resiste per oltre 10 ore: adesso è in terapia intensiva

Una donna sepolta viva, come in un film di Quentin Tarantino, viene portata in salvo dopo che due necrofori del cimitero l’hanno sentita chiedere aiuto. È rimasta sotto terra per 10 ore, adesso si trova in terapia intensiva e potrebbe aver bisogno dell’amputazione del dito di un piede. È successo in Brasile, nel cimitero municipale di Visconde do Rio Branco.

La vittima è una donna di 36 anni, mamma di 4 figli. Sarebbe stata picchiata e trascinata fuori di casa lo scorso 28 marzo, poi è stata sepolta viva al cimitero.

Ha resistito sotto terra per 10 ore, prima che due necrofori notassero del cemento fresco e del sangue a terra. Avvicinandosi hanno sentito la donna chiedere aiuto, così hanno immediatamente chiamato la polizia.













