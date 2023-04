Fili della corrente tagliati nell’Aula Consiliare di Quarto. Partita denuncia contro ignoti 

70 Visite

Si è verificato nelle scorse ore un fatto increscioso a quello che è oramai un mese circa dal voto per eleggere in nuovo sindaco di Quarto ed il Consiglio Comunale. Sono stati tagliati i fili della corrente elettrica dell’Aula Consiliare, luogo di democrazia e luogo dove in questo periodo si sta procedendo alla sottoscrizione delle liste che parteciperanno alla competizione elettorale.

“Le forze dell’ordine procederanno nelle indagini al fine di identificare i responsabili di un gesto così vile, al momento abbiamo presentato una denuncia contro ignoti”, ha dichiarato il sindaco Antonio Sabino. “Sono azioni queste che non fermeranno la nostra propaganda contro l’illegalità, anzi motivano ancora di più la nostra battaglia per far vivere Quarto in un clima di serenità e di legalità”, ha concluso”.













