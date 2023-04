Pasqua di passione per tanti maranesi: anche oggi l’acqua manca in tante zone

93 Visite

Da via Casa Baiano a via San Rocco: altro fine settimana di vera passione per i cittadini di Marano. Senza acqua in tante case alla vigilia di Pasqua. La primavera è nel vivo e dunque tocca soffrire, nonostante le annunciate riparazioni degli impianti. I cittadini, in maniera convinta, hanno fatto pervenire in redazione i ringraziamenti per i vecchi sindaci del territorio e per gli attuali commissari alla guida del Comune. Nel frattempo, la nostra redazione ha chiesto ai competenti uffici le motivazioni di questo ennesimo disservizio.













