ELEZIONI MARANO, IL CANDIDATO SINDACO BAIANO PRESENTA IL PROGRAMMA

Nella giornata di oggi il candidato sindaco al comune di marano Luigi Baiano ha sciolto le riserve ed è pronto ad illustrare il programma elettorale, tale programma si compone di 10 punti facilmente realizzabili con l’impegno di tutte le forze politiche a suo sostegno. il programma mira in primis al risanamento delle casse comunali che versano in condizioni disastrose , passando poi per questioni di carattere sociale e culturale; ampio spazio alla sicurezza della città ma soprattutto alle vicissitudini che nel corso degli anni non hanno mai avuto risposta dalle precedenti amministrazioni.

l’illustrazione del programma avverrà mediante i canali social del candidato e delle testate giornalistiche in questo modo verranno pubblicate delle info grafiche ogni giorno riportanti i punti del programma elettorale e sarà possibile interagire con il candidato commentando con domande pertinenti al programma.













