MARANO, GIUDICE DI PACE: 9 MILA EURO DI CANONE MENSILE AI PRIVATI? E’ QUESTA L’ULTIMA VOCE (PESSIMA) CHE ARRIVA DAL COMUNE. UN SALASSO CHE PAGHERANNO I CITTADINI

Pare si stia preparando un altro salasso per le tasche dei cittadini di Marano. Pare, ma attendiamo ancora l’ufficialità, che il Comune stia per siglare un atto che consentirebbe ai proprietari dei due terzi dell’ufficio del Giudice di Pace, i germani Cavalli, di ottenere un canone mensile di 9 mila euro. Fondi comunali, naturalmente, per tenere in piedi un ufficio giudiziario che andrebbe sì mantenuto ma dirottandolo altrove.

La storia del Giudice di Pace è nota, ma i contorni non sono chiari a tutti. Il Comune ha costruito sul terreno dei Cavallo in epoca Perrotta. Non furono però formalizzati gli atti di esproprio. I Cavallo, dopo anni, fecero causa all’ente e ottennero da un giudice la proprietà dei due terzi dell’edificio, sorto sul loro terreno e con fondi europei, circa 1 milione di euro. Nella sentenza era specificato che il Comune doveva corrispondere ai Cavallo una lauta indennità per occupazione di suolo privato, ma allo stesso tempo che i Cavallo avrebbero – sulla scorta di un ricorso da intraprendere – potuto dare al Comune l’equivalente delle spese sostenute per la costruzione della struttura. Dopo anni, sembra che ente comunale e i Cavallo si stiano accordando per chiudere i conti con il passato (ovvero i soldi che il Comune dovrebbe già dare ai Cavallo) in cambio di questo sostanzioso canone mensile, 9 mila euro. Soldi dei maranesi per tenere in vita, in quell’edificio, l’ufficio del Giudice di Pace. Nelle prossime ore, ad ogni modo, se ne saprà di più.

Tutto questo nel silenzio generale di una politica che su questa storia, specie a sinistra, ha tante, tante colpe. Ma tante. Colpe anche di qualche tecnico e di qualche ex dirigente che non ha mai affrontato la questione prima che degenerasse. E ci fermiamo alle colpe, non ad altro.













