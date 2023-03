ELEZIONI AMMINISTRATIVE A MARANO: APPELLO DEI PARLAMENTARI DI ALLEANZA VERDI SINISTRA E DI SINISTRA ITALIANA.

152 Visite

A Marano il 14-15 maggio si vota per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, sciolto anticipatamente per infiltrazione della criminalità organizzata il 17 giugno 2021.

Dopo l’ennesimo commissariamento, la città di Marano ha un assoluto bisogno di aprire una nuova fase politica e di governo del territorio che sia capace di garantire ai cittadini continuità politica e amministrativa. Bisogna lavorare alla costruzione di una proposta politica alternativa basata su una visione di città condivisa e in netta discontinuità con le esperienze precedenti, che accetti la sfida di investire con coraggio e determinazione in un processo di cambiamento dell’azione amministrativa e con una nuova proposta di classe dirigente.

La Candidatura di Stefania Fanelli a Sindaco di Marano rappresenta un primo passo in avanti nella realizzazione di una nuova stagione politica. Per il proprio percorso, con la propria storia, la grande passione e il suo costante impegno quotidiano contro la devastazione del territorio e sempre vicino alle fasce più deboli, per mettere in campo un serio lavoro di risanamento della crisi finanziaria dell’ente nel segno della legalità e della trasparenza e di potenziamento della macchina comunale. Il profilo di Stefania Fanelli costituisce appunto una garanzia per la politica e le istituzioni. Una proposta che siamo pronti a sostenere e accompagnare con il nostro impegno politico e istituzionale. Marano non sara’ lasciata sola.

Lanciamo un appello alle forze politiche e sociali maranesi che vogliono investire in un reale processo di cambiamento e di governo del territorio, di incontrarsi e di lavorare sin da subito all’apertura di un tavolo che si riconosca nella candidatura di Stefania Fanelli come Sindaco della città di Marano; per presentare alla città una coalizione omogenea con un perimetro chiaro, in netta opposizione con la destra di governo e alle forze del malaffare; senza dare spazio alcuno a coloro che si sono resi protagonisti dello scioglimento del Consiglio Comunale e i cui nomi risultino presenti nella relazione del prefetto.

Per la legalità, la giustizia ambientale e la giustizia sociale.

Per non lasciare la città di Marano alle destre o al malaffare.

Costruiamo insieme la città dei diritti con Stefania Fanelli Sindaco.

PEPPE DE CRISTOFARO

Capogruppo al Senato gruppo Alleanza Verdi Sinistra

FRANCO MARI

Deputato alla Camera gruppo Alleanza Verdi Sinistra

TONINO SCALA

Coordinatore Regionale Sinistra Italiana Campania

STEFANO IOFFREDO

Coordinatore provinciale area metropolitana di Napoli Sinistra Italiana