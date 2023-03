Calvizzano, si inaugura oggi la Villa Comunale “Don Peppino Cerullo”, dedicata alla Storia del Calcio Napoli

96 Visite

Oggi alle ore 17.00 a Calvizzano, il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, presiederà la cerimonia in Via Sandro Pertini, 87, per l’inaugurazione della Villa Comunale “Don Peppino Cerullo dedicata alla storia del Calcio Napoli. All’interno del parco pubblico sono state installate dodici panchine letterarie raffiguranti i calciatori più celebri quali Vinicio, Juliano, Jeppson, Savoldi, Bruscolotti, Krol, Careca, Hamsik, Cavani e Mertens, Maradona e una per l’attuale Presidente Dott. Aurelio De Laurentiis. 7 murales sono stati realizzati in favore dei beniamini di oggi: Spalletti, Anguissa, Lobotka, Kim, Osimhen, Kvaratskhelia e il capitano Di Lorenzo. Il percorso storico – calcistico segue una logica passato – presente. In favore di Diego Armando Maradona è stata realizzata anche una statua che siederà sulla panchina a lui dedicata dove sarà possibile effettuare degli scatti rendendo più reale e immersiva l’esperienza nella struttura.

“La scelta di dedicare una villetta comunale al Calcio Napoli ossia a un aspetto fortemente identitario e radicato nel vissuto dei cittadini, oltre a rappresentare un omaggio ad una realtà sportiva di grande prestigio, sottende anche all’obiettivo di rendere i fruitori più attivi per la sua cura e conservazione nel tempo, alimentando una predisposizione al senso civico e al riconoscimento del valore dei beni comuni.” – così ha giustificato la scelta il Sindaco Giacomo Pirozzi.

Il progetto nasce nel 2021 quando la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco Pirozzi, decise di, al fine di dare lustro e risalto alla squadra partenopea e alla storia del Calcio Napoli, approvare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con il quale si stabilì di dedicare la struttura comunale alla storia del club azzurro e ai campioni che hanno reso celebre la squadra nel mondo grazie alle loro prestazioni.

E’ prevista la consegna di una targa a Diego Armando Maradona Junior che parteciperà all’evento inaugurale odierno.

