Auto come ariete: furto in un negozio di ottica a Marano: bottino di oltre 20 mila euro

Furto con la tecnica dell’auto-ariete, alle 5 del mattino, al centralissimo corso Europa di Marano. I banditi, tre almeno, con i volti travisati, hanno prima tentato di fare irruzione in un negozio di ottica servendosi di un piede di porco. Poi hanno utilizzato un’autovettura per sfondare parte della vetrata. i banditi sono riusciti ad andare via con numerosi occhiali di marca, strumenti di lavoro vari, per un valore complessivo di almeno 20-24 mila euro. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri della locale Compagnia.













