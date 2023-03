1.158 Visite

Momenti di paura in via Adda, tra Marano e Calvizzano. Le raffiche di vento hanno causato, da quanto si apprende, il cedimento di un’insegna pubblicitaria. La tabella, di grandi dimensioni, si è schiantata su un’auto. Non è chiaro se vi siano feriti, ma sembra di no. Seguiranno, ad ogni modo, ulteriori aggiornamenti.













