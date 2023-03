Elezioni Marano, quelli che stanno facendo il gioco (con litigi e indecisioni) del candidato del Pd. Le parole dell’ex consigliere Cerullo

101 Visite

Chi un modo e chi un altro, chi consapevolmente e chi no, c’è qualcuno che sta facendo il gioco del candidato del Pd Matteo Morra. L’esponente dei dem, il partito reduce dallo scioglimento per camorra, al momento non ha trovato grandissime sponde nel campo della sinistra, ma sta beneficiando delle liti, lacerazioni e boicottaggi nel centrodestra e nel campo cosiddetto moderato o centrista.

Chi lavora occultamente per Morra? Qualche indizio c’è già. Secondo qualche addetto ai lavori, che avrebbe partecipato alle ultime riunioni politiche, quelli che in qualche modo lo stanno favorendo sarebbero in particolare alcuni esponenti del terzo polo. Se sia vero o meno, difficile saperlo. Il terzo polo, stando ai comunicati stampa diramati in queste ultime settimane, è interessato a un progetto di rinnovamento. Quindi noi rimaniamo alle note ufficiali e non ai rumors, che comunque sono sempre più insistenti.

I veti, le indecisioni sui nomi, la presenza di nomi sul tavolo che difficilmente potranno aggregare, ad ogni modo, arrecano indubbio vantaggio a Morra, che ha già beneficiato delle clamorose spaccature negli ambienti di destra e di Fdi in particolare, dove la Giaccio – che doveva essere il leader di un grande progetto – non ha finora indovinato le giuste giocate.

Lo scenario politico è in continua evoluzione: l’uscita di scena di Luigi De Biase ha generato un maremoto. Le trattative sono febbrili. Per l’imprenditore ed ex consigliere comunale Antonio Cerullo (foto in basso), “pur rispettando le decisioni di De Biase, c’è qualcosa che non convince in questa storia. Credo che dietro vi sia ben altro, ma spero di sbagliarmi”. Perrotta, l’ex sindaco, invece, si dice “deluso e amareggiato”.













