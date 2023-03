40° anniversario dell’uccisione del maresciallo Pasquale Mandato. Ecco il programma

In occasione dell’anniversario dell’assassinio del maresciallo maggiore scelto Pasquale Mandato, domenica 5 marzo, a mezzogiorno, il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, officerà la santa messa presso la Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, alla presenza di numerosi rappresentanti dell’Amministrazione Penitenziaria e delle istituzioni. Il programma della giornata prevede alle 11:50 gli onori al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo, al termine della celebrazione, il saluto della Signora Maria Grazia Mandato, figlia del caduto, il saluto al capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e gli onori di rito. Medaglia d’oro al valor civile, il maresciallo Mandato, originario di Pietrelcina, mentre si recava alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove prestava servizio, il 5 marzo 1983 veniva mortalmente raggiunto da colpi di fucile e mitraglietta esplosigli contro in un vile e proditorio agguato della criminalità organizzata, sacrificando la sua vita ai più nobili valori di coraggio e spirito di servizio. Sempre domenica 5 marzo, alle ore 17:30 sarà reso omaggio alla memoria del maresciallo Mandato presso la via a lui dedicata nel Comune di Pietrelcina. Mentre giovedì 9 marzo ore 11:00, preso la palestra di Viale Europa di Pietrelcina, Don Maurizio Patriciello, incontrerà gli alunni dell’Istituto comprensivo “San Pio”.

Di Angelo Covino