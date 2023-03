Elezioni Marano, finita la riunione tra centristi, forzisti, moderati, leghisti e terzopolisti. Siamo ancora alle schermaglie

120 Visite

E’ terminata poco fa la riunione tra i partiti e i movimenti moderati, centristi e non che vorrebbero proporre una candidatura alternativa a quella di Matteo Morra, candidato in pectore del Partito democratico. Alla riunione hanno preso parte Gregorio Silvestri (Azione), Crescenzo Coppola (Italia viva), Salvatore Carbone, Domenico Passaro (Italia Viva), Franco De Magistris, Luigi De Biase, l’ex sindaco Salvatore Perrotta, l’ex consigliere Pasquale Coppola, Castrese Schiano, il consigliere regionale Pasquale Di Fenza (Centro democratico), Castrese Alfiero (Forza Italia), Rosa Mallardo (Forza Italia), Teresa Frecciarulo (Lega) e altri.

Riunione in cui si è discusso essenzialmente di programmi, dove i terzopolisti e i gruppi moderati non hanno fatto mistero di essere pronti ad abbandonare i simboli pur di individuare un percorso vincente. Non si è parlato di candidati alla carica di simboli.

Al netto delle discussioni e dei ragionamenti, pochi sono stati i passi in avanti fatti. Nell’area centrista, come evidenziato tante volte, ci sono troppi aspiranti sindaci, anche se qualcuno non è mai uscito allo scoperto. I nomi in ballo sono noti: Michele Izzo, Franco De Magistris, Stefano Stanzione e lo stesso De Biase. Difficile mettere d’accordo tutti sul nome ed è difficile che in questo momento si possa allargare il discorso ad altri. Se non si troverà la quadra su un nome realmente spendibile, questa area è destinata probabilmente a giocare per il terzo posto, ovvero dietro Morra e il futuro candidato del centrodestra. Serve uno sforzo e maggiore umiltà da parte d tutti. Un discorso, questo, che in pochi al momento sono disposti a capire.













