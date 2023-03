Covid e sottovalutazioni, indagati Conte, Speranza e Fontana

145 Visite

La diffusione del virus fu sottovalutata, nonostante i dati a disposizione da settimane indicassero bene che la situazione a Bergamo stava precipitando, in particolare in Val Seriana. A inizio marzo 2020 carabinieri e polizia, inviati da fuori, erano pronti a blindare i confini dei comuni. Invece la zona rossa in Bergamasca non fu mai istituita e quei giorni erano soltanto l’inizio della catastrofe. Proprio la mancata chiusura è uno dei fronti principali dell’inchiesta della Procura di Bergamo per epidemia colposa, chiusa a quasi tre anni di distanza con 19 indagati.