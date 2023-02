Pozzuoli, paziente muore dopo operazione: momenti di tensione, ma l’ospedale minimizza

107 Visite

Aggredito nel momento in cui è stata data notizia del decesso ai familiari del paziente. Si tratterebbe della quinta aggressione del 2023 nella Asl Napoli 2 nord a fronte di 13 eventi violenti totali registrati tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno. La ricostruzione della direzione sanitaria dell’ospedale tende tuttavia a ridimensionare l’accaduto. «L’ospedale è un luogo di cura, di speranza, ma anche di dolore e purtroppo in alcuni casi sopravviene la morte di pazienti che non ce la fanno a superare le gravi patologie da cui sono affetti – spiega l’ufficio relazioni esterne della direzione sanitaria – in questo caso un paziente è stato sottoposto a un delicato intervento operatorio a causa di un tumore allo stomaco. Sono sorte complicanze serie e imprevedibili e purtroppo il paziente non ce l’ha fatta. C’era una famiglia, formata da molte persone accorse in ospedale, a cui dare questa triste notizia. Ci sono stati attimi di tensione ma poi tutto è rientrato nei limiti. La polizia è intervenuta – continuano i referenti dell’ospedale – ma tutti i familiari sono stati ricevuti, uno a uno, dal chirurgo di guardia che ha spiegato ai congiunti del paziente quanto era accaduto sul piano clinico. La tensione è rientrata, non c’è stata alcuna denuncia».













