Il Napoli nella tana dell’Eintracht. In attacco Osi, Kvara e Lozano

Il Napoli recupera Osimhen dopo il leggero affaticamento: sarà lui a guidare l’attacco del Napoli a Francoforte, dove stasera gli azzurri giocheranno l’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht. Accanto al nigeriano Kvaratskhelia e Lozano. Rispetto al match di campionato rientrano Mario Rui sulla sinistra e Zielinski a centrocampo. Tra i padroni di casa non partirà titolare il capitano Rode. Match in programma oggi dalle 20 live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.













