Basket, la Virtus Pozzuoli in casa della capolista

Sarà impegnata in casa della capolista Ruvo di Puglia la Virtus Bava Pozzuoli questa domenica (ore 18). I gialloblù sono ancora a zero punti in classifica e affrontano la prima della classe. “Ci aspetta una partita ardua contro la migliore formazione del girone – ha dichiarato Alessandro Tagliaferri, coach della compagine puteolana -. Dopo le buone cose che abbiamo fatto vedere contro Monopoli, domenica scorsa abbiamo trovato di fronte una squadra che tecnicamente si è mostrato più forte di noi. Il nostro è un progetto con un anno di transizione dove puntiamo a far crescere i nostri giovani. Ma dopo quasi venti partite dove abbiamo fatto parecchia esperienza è venuto il momento di dare di più in campo, sia sotto l’aspetto tecnico che fisico. Certo l’avversario di questa domenica non è semplice ma abbiamo l’obbligo morale e sportivo di provarci sia per i nostri tifosi, che per la città di Pozzuoli e la società. In settimana purtroppo non ci siamo allenati al meglio perché l’influenza ha fermato qualche nostro giocatore ma l’impegno che ci ha messo la squadra è stato continuo“.

L’AVVERSARIO La Tecnoswitch Ruvo di Puglia è la seconda squadra, insieme a Mestre e Orzinuovi, ad aver vinto più partite. Meglio ha fatto solo la Real Sebastiani Rieti. I pugliesi hanno perso solo tre gare contro Sant’Antimo, Luiss Roma e Taranto e sono reduci dal successo esterno in casa di Avellino. I giocatori di punta sono Toniato (secondo nella classifica delle realizzazioni dal pitturato, quarto in quella dei tiri totali e nelle palle recuperate), Burini (terzo nella classifica delle palle recuperate, quinto nei minuti giocati, terzo in quella degli assist e secondo nelle palle recuperate), Gatto, Diomede (terzo nella classifica dei tiri liberi), Ammannato e Ghersetti. La squadra è guidata da Federico Campanella.

La gara Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Virtus Bava Pozzuoli valevole per la ventesima giornata di serie B girone D che si disputerà questa domenica (ore 18) sarà diretta dai signori Matteo Sironi di Cinisello Balsamo e Lorenzo Zanelli di Motta di Livenza.













