Ucraina, Usa: “La Russia ha commesso crimini contro l’umanità”

Prima un attacco durissimo a Vladimir Putin: «Non ci sono dubbi, la Russia ha commesso crimini contro l’umanità». Poi un avvertimento secco a Xi Jinping: «Se la Cina aiuta Mosca, ci saranno sempre più morti in Ucraina». La vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha lasciato il segno nella «Conferenza sulla sicurezza» a Monaco, in Germania. Nel suo discorso ha mescolato le emozioni, l’indignazione per gli «atti di crudeltà» di cui si sono macchiati i soldati e i mercenari agli ordini di Putin. «Bombardamenti sulle case, torture, violenze sessuali, deportazioni, esecuzioni di civili: prima di entrare in politica, sono stata una procuratrice. Posso dirvi che abbiamo raccolto le prove, conosciamo la legge e non ci possono essere dubbi: questi sono crimini contro l’umanità».













