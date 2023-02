Aktis Acquachiara, la ripartenza è da brividi: sabato arriva alla Scandone la capolista Roma Vis Nova

40 Visite

L’attesa è finalmente finita, tutto è ormai pronto per il ritorno in acqua che sancirà l’inizio della seconda fase della stagione. Nell’incontro di cartello della dodicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara, quinta in classifica con 14 punti, riceve alla Scandone, fischio d’inizio previsto sabato alle 19:00 con diretta streaming sulla pagina Facebook Mondo Acquachiara, la Roma Vis Nova, capolista a punteggio pieno. Il confronto con la prima della classe costituirà per i padroni di casa l’occasione per valutare a che punto è arrivato il percorso del gruppo che durante la sosta ha lavorato duramente sia dal punto di vista fisico che tattico. Il girone di andata ha rappresentato una tappa fondamentale nel cammino di crescita del roster biancoazzurro che ha assunto ulteriore consapevolezza del proprio valore e sperimentato che solo giocando sempre al massimo delle proprie possibilità si riescono a raccogliere i frutti dell’impegno quotidiano. Sono gli attaccanti Daniele De Gregorio e Fabio Angelone a presentare il difficile impegno che attende i partenopei.

Daniele De Gregorio

Sabato si apre il girone di ritorno e affrontiamo di nuovo la prima della classe. Abbiamo lavorato durante la settimana di stop e questa corrente per affrontarli a viso aperto. Sarà una sfida difficile, quasi al limite del proibitivo ma noi siamo tutti ragazzi determinati e con voglia di fare. C’è bisogno di cattiveria sotto ogni aspetto sabato, dobbiamo essere duri su ogni pallone, piu di quanto lo siamo stati nell’ultima uscita. Vogliamo cominciare al meglio questa seconda fase di stagione, provando a mettere in difficoltà la squadra più attrezzata per il salto di qualità.

Fabio Angelone

Sabato riparte il campionato dopo la sosta, Affrontiamo subito la prima della classe, la Roma Vis Nova, formazione che ha già dimostrato di essere pronta per il salto di categoria. Ci aspetta una di quelle partite in cui giocare a viso aperto senza avere paura di nulla e senza risentire di alcun tipo di pressione. Questo può essere un ottimo banco di prova per testare la nostra preparazione anche dal punto di vista mentale in un tipo di sfida nella quale ti misuri con una rivale più forte ma devi cercare di fare la partita e di tenerla in equilibrio il più possibile. Abbiamo lavorato al meglio per limitare i loro punti di forza in attacco e cercare di costruire il più possibile quando siamo in possesso della palla. Dobbiamo continuare il trend dell’ultima partita del girone di andata e cercare di limitare il numero di reti subite.

Ufficio Stampa Aktis Acquachiara













