L’inverno va in stand by, ecco l’anticiclone

Il cielo ovunque sereno, soprattutto al Nord. L’enorme anticiclone di San Valentino condiziona il tempo al punto da far pensare che la stagione invernale potrebbe essere conclusa già il 14 febbraio. E il freddo? E la neve? Secondo il colonnello Giuliacci l’inverno per ora va in stand-by e lascia il posto a temperature ben al di sopra della media stagionale. “Siamo in una fase meteo di blocco – spiega il colonnello su www.ilmeteo.it – Un’enorme area di alta pressione sta bloccando di fatto i fronti e interessando mezzo continente. Di per sé questo tipo di pattern non è inusuale in Europa e ci sta, talvolta in ogni stagione dell’anno, benché l’apice risulti in estate”.













