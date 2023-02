VICO EQUENSE. Fumetti stupefacenti. Carabinieri arrestano pusher 2.0

117 Visite

Una suggestione che rimanda ai primi anni 90. Quando leggende metropolitane raccontavano di insospettabili pusher che distribuivano cocaina sotto forma di figurine di calciatori.

Oggi qualcosa riporta a quei tempi, con un metodo di confezionamento che sembra omaggiare quei giorni di oltre 30 anni fa.

A finire nei guai per detenzione di droga a fini di spaccio Anthony Palumbo, nato 3 anni prima del nuovo millennio.

Già noto alle forze dell’ordine, il 25enne di Castellammare di Stabia è stato controllato dai Carabinieri del radiomobile di Sorrento mentre guidava la sua moto lungo la statale sorrentina. A due passi da Seiano.

Addosso 4 dosi di cocaina e 385 euro in contante ritenuto provento illecito.

A casa, invece, 93 grammi di hashish e 57 di marijuana suddivisi in 20 bustine.

Tutte colorate, una porzione dedicata ad un anime giapponese, un cartone americano, un calciatore, un’altra trasparente.

Per apprezzare la qualità e la quantità dello stupefacente.

Palumbo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere, in attesa di giudizio













