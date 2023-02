Quarto, via alla prima fase di campagna elettorale per il sindaco Antonio Sabino: “Avanti, insieme”

48 Visite

Diamo ufficialmente il via a questo nuovo percorso, questa nuova avventura, una prima fase di campagna elettorale per redigere insieme quelle che saranno le righe contenenti un nuovo futuro per Quarto. “Cinque anni sono trascorsi in un battito d’ali, ma ciò che è stato fatto nella prima legislatura, grazie al lavoro di tutti, deve essere il motore portante, il traino affinché vengano messi in campo nuovi progetti, nuove azioni che continueranno il percorso di crescita della nostra città” – questo è quanto ha dichiarato il sindaco di Quarto, Antonio Sabino. “Abbiamo fatto tanto, molte sono state le azioni per rendere Quarto a misura di tutti, molte le azioni di contrasto alla criminalità con ben 70 beni confiscati ai clan camorristici, ma questo è solo l’inizio” – e ha continuato – “la politica si deve fare insieme, istituzioni e cittadinanza, partiti affermati e liste civiche, idee ed esperienze a confronto, perché questa è la sinergia che funziona e che non funge solo da slogan. Avanti, insieme”.