SANREMO, IL TRIONFO (ANNUNCIATO) DI MENGONI. A COLAPESCE E DIMARTINO IL PREMIO DELLA CRITICA

A trionfare alla 72esima edizione del Festival di Sanremo è Marco Mengoni, secondo posto per Lazza, terzo Mr. Rain. Alla serata finale, i 28 big in gara hanno riproposto i loro brani. Dopo aver letto la classifica dalla posizione 6 alla posizione 28, Amadeus ha riaperto il televoto per Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain.

Marco Mengoni – Due vite Lazza – Cenere Mr. Rain – Supereroi Ultimo – Alba Tananai – Tango Giorgia – Parole dette male Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Elodie – Due Colapesce e Dimartino – Splash Modà – Lasciami Gianluca Grignani – Le parole che non ti ho detto Coma_Cosa – L’addio Ariete – Mare di guai LDA – Se poi domani Articolo 31 – Un bel viaggio Paola & Chiara – Furore Leo Gassman – Terzo Cuore Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va Cugini di campagna – Lettera Ventidue gIANMARIA – Mostro Levante – Vivo Olly – Polvere Anna Oxa – Sali Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

SANREMO 2023, TUTTI I PREMI Premio della Critica Mia Martini: Colapesce Dimartino – Splash

Premio della Sala Stampa Radio Tv Web Lucio Dalla: Colapesce Dimartino – Splash

Premio al Miglior Testo Sergio Bardotti: Coma_Cose – L’addio

Premio Miglior Composizione Musicale Giancarlo Bigazzi: Marco Mengoni – Due vite













