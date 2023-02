109 Visite

Alto impatto a Villaricca: i carabinieri della locale stazione e della compagnia hanno sequestrato 8 veicoli, sanzionato automobilisti e scooteristi per oltre 40 mila euro. Una persona è stata segnalata in prefettura perché trovata in possesso di modica quantità di stupefacenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS