Incidente mortale a Marano, i vigili urbani sciolgono i dubbi sulla dinamica: l’autovettura ha invaso l’altra corsia dopo un sorpasso

E’ stato un sorpasso, con contestuale invasione della corsia opposta, a provocare l’impatto tra un’auto guidata da un 43 enne di Marano e la vespa su cui viaggiava Pasquale Guadino, il 63 enne residente a Giugliano che perse la vita alcuni giorni fa in via Castel Belvedere. Le immagini visionate dalla polizia municipale hanno chiarito i dubbi degli inquirenti. L’uomo alla guida dell’auto, indagato a piede libero per omicidio stradale, era risultato negativo all’alcol test e a quello sugli stupefacenti. Si era fermato per prestare soccorso. E’ una persona incensurata ed è da ritenersi innocente fino al terzo grado di giudizio. Domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Gaudino.













