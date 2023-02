Virtus Pozzuoli, via Sirakov e Tamani

90 Visite

E’ stata una settimana molto intensa in casa Virtus Bava Pozzuoli con lo staff tecnico che ha esaminato con la squadra gli errori commessi nel derby di domenica scorsa contro Avellino. “Ci aspetta una gara questa domenica contro un avversario molto ostico come l’Action Now Monopoli – ha dichiarato Alessandro Tagliaferri, coach della formazione puteolana -. Le partenze di Sirakov e Tamani non pregiudicheranno il progetto della società che è quello di far crescere e far fare esperienza ai nostri giovani. Certo la classifica non ci sorride e siamo reduci da ben diciassette sconfitte di fila ma bisogna avere rispetto per questi ragazzi e per la squadra che ogni settimana si allena con grande determinazione e volontà. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a trovare un pizzico di autostima che ci consenta di trovare equilibrio sul parquet. Affrontiamo una squadra che negli ultimi anni si è sempre rivelata la nostra bestia nera ma al di là della cabala affronteremo questa partita dando il massimo“.

La Virtus Bava Pozzuoli comunica di aver risolto in maniera consensuale i rapporti con la guardia Georgy Sirakov e con l’ala-pivot George Tamani. La società ringrazia i due atleti per la stagione fin qui disputata con la maglia gialloblù e gli augura le migliori fortune professionali.

La gara in programma questa domenica (ore 18) al Pala Trincone di Monterusciello tra Virtus Bava Pozzuoli-Action Now Monopoli, che si giocherà a porte chiuse, sarà diretta dai signori Antonio Giordano di Gela e Antonio Giunta di Ragusa.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli













