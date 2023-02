POLIGNANO A MARE: IL MERCATO IMMOBILIARE NAVIGA GRAZIE L TURISMO

141 Visite

La località turistica più accogliente del pianeta secondo Booking.com per il 2022-23 è la splendida città di mare del barese: Polignano a Mare. La località pugliese è l’unica nazionale in una top ten che comprende Europa, Asia, Americhe e Australia. Anche il mercato immobiliare, in base alle analisi condotte dall’Ufficio Studi Tecnocasa, sta risentendo positivamente dell’interesse dei turisti.

“A Polignano a Mare il mercato immobiliare risente degli importanti flussi turistici che interessano la cittadina e che ha portato molti ad acquistare un immobile per realizzare B&B e casa vacanza” dichiara Maurizio Pazienza, Affiliato Tecnocasa.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS