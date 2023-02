Imprenditore edile taglieggiato dal clan: tre arresti a Mugnano

377 Visite

Imprenditore edile nel mirino degli estorsori del clan, tre arresti a Mugnano. In manette sono finiti tre affiliati alla cosca degli Amato-Pagano, egemone a Mugnano e nei comuni limitrofi di Melito, Arzano e Casavatore. Il blitz, compiuto stamani in una zona centrale della cittadina a nord di Napoli, nei pressi di una nota farmacia, è stato eseguito dai carabinieri della locale stazione e dai militari dell’Arma della compagnia di Marano. La vittima, un imprenditore del posto, non si era piegata al racket e aveva nelle scorse settimane denunciato i suoi estorsori.













