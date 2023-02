Acerra-Arzano, Giuseppina morta dopo l’intervento di chirurgia estetica

161 Visite

Era stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica lunedì scorso e sembrava che il decorso procedesse regolarmente, ma le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nella notte. È stata trasferita d’urgenza in sala operatoria, ma i medici non sono riusciti a salvarla. È morta così Giuseppina Grande, 49 anni, madre di due figli, residente ad Arzano. La donna doveva essere dimessa ieri mattina dalla Clinica Villa dei Fiori di Acerra, dopo un decorso post operatorio che era apparso normale fino al malore avvertito durante la notte. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’esame autoptico che dovrebbe far luce sulle cause che hanno determinato il decesso della povera Giuseppina. La polizia a cui si è rivolto il marito Giovanni Efficie ha posto sotto sequestro anche la cartella clinica su cui erano stati annotati i due interventi chirurgici e le cure a cui la donna è stata sottoposta fino alla morte.

