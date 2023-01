57 Visite

Superbonus 110% per le villette esteso fino a giugno. La proroga di tre mesi è contenuta in un emendamento di Fratelli d’Italia (prima firma Tubetti) al decreto Milleproroghe che rientra tra i segnalati del gruppo. Tre mesi in più di tempo per i lavori nelle case unifamiliari nelle quali al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo: in questo caso l’agevolazione massima al 110% potrebbe valere non più fino al 31 marzo ma fino al 30 giugno 2023.













