Marano, l’hairstylist Schettino ai campionati mondiali di acconciatura

L’hairstylist Grazia Schettino parteciperà al campionato mondiale di acconciatura che si terrà prossimamente a Paestum. Grazia è una estrosa hairstylist, creativa parrucchiera che ha il suo “Bride corner” a Marano di Napoli, al corso Mediterraneo. Sarà tra i protagonisti all’hotel Ariston di Paestum il 26 e27 febbraio per misurarsi alle competizioni mondiali di acconciatura. Per Grazia hairstylist, già in possesso di un diploma d’oro di acconciatura, sarà un’altra importante sfida. Importante per la sua crescita professionale, anche a livello internazionale. Dalla nostra redazione un grande in bocca al lupo in vista delle future competizioni.