SOS MARANO, ORMAI IN ALCUNE ZONE NON SI PUO’ CIRCOLARE PIU’. URGONO INTERVENTI

Le voragini sono impressionanti, il traffico è intenso a causa dei rallentamenti. Tutti ne parlano e anche il Comune, l’ufficio tecnico in primis, ne è al corrente: abbiamo segnalato il caso già da giorni ad alcuni dipendenti. La situazione precipita, complice il maltempo, tra via Del Mare e via Marano-Pianura, a ridosso di case e di una scuola. L’ente cittadino è al solito troppo lento. Le piogge non hanno favorito le operazioni, ma ora è il caso di darsi una mossa, naturalmente analogo discorso anche per San Rocco e per tante altre zone di Marano segnate dalla presenza di autentici crateri.













