Napoli, anche la scuola delle suore chiude: «Bollette troppo care»

La crisi miete una nuova vittima. Stavolta è l’Istituto paritario Mater Divinae Gratiae di via San Giacomo dei Capri, scuola molto amata e apprezzata dalle famiglie non solo dell’Arenella ma anche di Vomero, Colli Aminei e Rione Alto, che chiude per il caro bollette. Suor Bianca alle 106 famiglie di altrettanti bambini iscritti alla scuola dell’infanzia e alla primaria ha inviato lunedì una lettera in cui comunicava la chiusura dell’Istituto su decisione della sede amministrativa a Roma, invitando i genitori a iscrivere i propri figli in altri istituti.













