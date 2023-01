Giugliano, pari strappato con i denti a Picerno: Poziello autore dell’1-1

98 Visite

Poziello salva il Giugliano dalla sconfitta sul campo del Picerno. I tigrotti tornano con un punto dalla difficile trasferta in terra lucana: 1-1 lo score di una gara combattuta ed equilibrata. Meglio i lucani, tuttavia, nella prima frazione di gioco. Gli uomini di Longo passano in vantaggio al 5′ con Santarcangelo e sfiorano il raddoppio in un paio di circostanze. Il Giugliano, reduce dal pari interno con il Cerignola, reagisce nella ripresa. La squadra di Raffaele Di Napoli è più in palla anche grazie agli innesti di Ceparano, Di Dio, Salvemini e Sorrentino. Il pari arriva al 32′ e a firmarlo è capitan Ciro Poziello.













