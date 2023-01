Ospedale unico Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, Di Fenza: “Risultato che punta a migliorare il sistema sanitario in Regione”

61 Visite

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato a maggioranza, la Delibera di Giunta regionale n.652 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Realizzazione del nuovo Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana in variante al P.U.T. – L.R. 35/1987”.

Con la Delibera, ad iniziativa dell’assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo, si esprime parere favorevole per la realizzazione del nuovo Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana in variante al Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell’Area Sorrentino-Amalfitana.

Sul risultato raggiunto dall’esecutivo regionale si è epresso anche il Consigliere Regionale di Centro Democratico Pasquale Di Fenza, nonché componente della IV Commissione Regionale Permanente (Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti), che ha detto: “Siamo tutti soddisfatti per il raggiungimento di questo obiettivo. Così miglioriamo l’offerta sanitaria in Penisola Sorrentina e in Costiera Amalfitana. Sarà un unico presidio ospedaliero in grado di servire la popolazione di tanti comuni. La Regione Campania da tempo ha messo in campo importanti investimenti per migliorare il servizio sanitario in tutto il territorio, l’approvazione di questa delibera n’è la prova concreta. Mi congratulo con l’Assessore all’urbanistica Bruno Discepolo, per aver proposto il suddetto provvedimento, un grazie va alla IV Commissione Permanente, cui ne faccio parte, che ha formulato parere positivo e al Governatore De Luca sempre sensibile sull’efficientamento della sanità in Campania. Purtroppo quel senso di responsabilità istituzionale tanto decantato dal Movimento 5 Stelle è miseramente tramontato con l’astensione dell’intero gruppo consiliare, l’impressione è quella che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra