Giugliano, pirata della strada arrestato due giorni fa: disposti i domiciliari

Giugliano, scarcerato il pirata della strada Ruocco Tommaso, classe 1967 giuglianese, era stato tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Poggioreale per lesioni stradali ed omissione di soccorso. L’uomo, che stava scontando una pena di 3 anni di reclusione in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, aveva investito una donna di 51 anni e si era dato a precipitosa fuga. Il giudice del tribunale di Napoli nord Dottoressa Donata di Sarno, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del foro di Napoli nord, ha disposto la scarcerazione da Poggioreale e la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari.

Il fatto. In data 3gennaio 2022, con il coordinamento della Procura della Repubblica, i Carabinieri in servizio presso al Compagnia di Giugliano in Campania hanno tratto in arresto R.I., con precedenti per reati contro li patrimonio e la persona, perché responsabile del reato di violazione dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza alla persona offesa, vittima di un sinistro stradale, investita dall’autovettura condotta dall’arrestato mentre impegnava un attraversamento pedonale. L’investimento si verificava, in prima mattina, nel centro urbano di Giugliano in Campania e successivamente all’impatto, li prevenuto si dava alla fuga. La vittima, immediatamente trasportata in Ospedale, subiva lesione personali gravi consistite in “una frattura scomposta della testa omerale con distacco della tronchite, rima di frattura a carico del collo e della glena scapolare, traumi dei metameri vertebrali cervico-dorso-lobo-sacrali e del bacino, ed evidenzia contusione polmonare”, determinando un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo pari giorni quaranta. Su disposizione di questa Procura della Repubblica, i militari si attivavano prontamente per l’identificazione della vettura attraverso l’analisi dei sistemi di video-sorveglianza presenti ni loco e l’escussione delle persone informate sui fatti. Le attività di indagine proseguivano senza soluzione di continuità sino al pomeriggio, allorquando si perveniva all’individuazione del conducente – marito dell’intestataria del veicolo, il quale indossava ancora gli stessi abiti ripresi dalle telecamere – ed al ritrovamento dell’autovettura, ancora recante segni di ammaccatura della carrozzeria e del parabrezza. Al termine delle formalità di rito, R.T. veniva associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale- Salvia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto.