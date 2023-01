Giugliano, arrestato pirata della strada 37 enne

146 Visite

Arrestato pirata della strada 37 enne. I fatti nella giornata di ieri a Giugliano. L’arrestato ha precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. La vittima, trasportata in ospedale, aveva subito lesioni gravi, con prognosi definita in 40 giorni dai sanitari. L’uomo, R.T., è stat condotto nel carcere di Poggioreale. Decisivi, ai fini investigativi, l’esame dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze di alcuni cittadini.













