Pranzo d’amore 2022” con chef stellati e ospiti del mondo dello spettacolo: l’iniziativa di Prison Fellowship Italia

90 Visite

Un’iniziativa alla quale parteciperanno chef stellati e testimonial del mondo dello spettacolo, della musica, del teatro, della tv, del giornalismo e dello sport e grazie alla quale, il 20 Dicembre 2022, in 21 istituti penitenziari italiani, saranno servite oltre 7000 pasti per detenuti e detenute.

Lo scopo dell’iniziativa non è solo quello di portare in tavola, nelle carceri italiane, solidarietà, creatività e amore. Ma anche quello di richiamare l’attenzione di tante persone per far si che, anche il carcere, diventi un luogo di inclusione e di attenzione alle persone.

Per la Diocesi di Aversa, grazie all’Associazione carceraria “CheBenVenga”, al consenso del cappellano Don Massimo Condidorio, al responsabile del RnS della diocesi Massimo de Landro e tanti altri fratelli e sorelle, l’evento, si terrà presso la casa di reclusione Filippo Saporito, con la partecipazione di: Marco Cristi (Comico e cabareUsta napoletano), Diego Sanchez (Cantante ed attore), Out Loud (Band musicale) e Guajira project (Band musicale).

A deliziare i nostri fratelli e sorelle detenuti sarà lo chef Domenico Candela. Chef dello storico ristorante napoletano George’s al Grand Hotel Parker’s

Si ringrazia il “Panificio Cavallaccio” per aver donato il pane e la “Pasticceria Feliciello” di Lusciano per aver donato delizie dolciarie a sostegno dell’iniziativa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS