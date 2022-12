MARANO, ELEZIONI 2023: CHI TOCCA IL COMUNE SI BRUCIA. TUTTO QUEL CHE C’E’ DA SAPERE SULLE PROSSIME AMMINISTRATIVE

189 Visite

La verità fa male, la verità è scomoda ed è rivoluzionaria. La verità non è amata da nessuno. La verità su Marano è una sola: il Comune, quasi sempre, è stato nelle mani della camorra o nella migliore dell’ipotesi della mala politica o politica clientelare.

Le elezioni comunali si approssimano e le aspettative non sono per nulla rosee: in campo, se i rumors e le indicazioni di questi mesi dovessero trovare conferma, troveremo con ogni probabilità un ex dirigente comunale, Luigi De Biase, che ha avuto ruoli importanti in municipio per 25-30 anni. Un dirigente amato e odiato all’interno del Comune, coinvolto in passato anche in una indagine giudiziaria (voto di scambio con i Cesaro e il gruppo che a Marano era rappresentato da Antonio Di Guida) che si è però conclusa senza nemmeno un rinvio a giudizio a suo carico e quindi favorevolmente per lo stesso. Con De Biase, al momento, ci sono l’ex sindaco Salvatore Perrotta e l’ex consigliere comunale nonché imprenditore edile Antonio Cerullo, meglio conosciuto come ‘o Pacione.

Avremo, forse, candidato Stefano Stanzione, giuglianese di origine (è stato anche per un breve periodo vicesindaco di Giugliano) ma da anni trapiantato a Marano, commercialista, moderato di indole e visione politica, vicinissimo al Pd e al cosiddetto cerchio magico di Matteo Morra, il funzionario regionale in passato assessore della giunta Perrotta e oggi punto di riferimento indiscusso di un gruppetto composto dall’imprenditore Eduardo Simioli, ex consigliere con Perrotta e candidato con Mario Cavallo, l’avvocato Davide di Luccio, ex assessore di Visconti, il mugnanese ex assessore di Perrotta Francesco Vallefuoco e il segretario cittadino Roberto Sorrentino. Stanzione, poco conosciuto al grande pubblico, era già in predicato di candidarsi nel 2018, ma il suo partito, il Pd, gli preferì Visconti. Da qualche tempo, da quanto si apprende, è molto attivo sul territorio: starebbe dialogando, e tanto, con il mondo cattolico e con alcuni “pretoni” del territorio.

Avremo, forse, se l’ipotesi Stanzione dovesse tramontare, Matteo Morra, di cui sopra, lo stratega e ispiratore di tutte le manovre democratiche degli ultimi mesi. Con Perrotta ebbe il ruolo di assessore all’Urbanistica. Memorabili gli scontri in aula consiliare e a mezzo blog con l’ex sindaco Mauro Bertini (oggi imputato in un processo per concorso esterno e corruzione con il clan Polverino), il quale etichettò il duo Morra-Simioli come la “compagnia del mattone”. Accuse che non hanno evidentemente portato bene all’ex sindaco, oggi imputato proprio assieme a uno dei grandi palazzinari di Marano.

A sinistra avremo, salvo sorprese, per l’ennesima volta Stefania Fanelli, candidata ormai da anni a tutto: consiglio comunale, parlamento e, se la memoria non ci inganna, anche alla Regione. E’ stata consigliera comunale della maggioranza a sostegno di Perrotta e consigliera di opposizione durante l’era Visconti. Nel 2018 sostenne il candidato sindaco Bertini. Da chi sarà sostenuta? Non si sa ufficialmente: a parte Sinistra italiana, il suo partito, non è chiaro se troverà anche l’appoggio di Potere al popolo.

Italia viva e Azione, per ora, sono alle dichiarazioni di intenti, ma di concreto non si è visto nulla. Il Movimento 5 Stelle, che negli ultimi dieci anni non è riuscito nemmeno a presentare una lista per le comunali, al momento non è pervenuto. La lista Per, che ruota attorno anche all’ex assessore e consigliere Nicola Campanile, è una nebulosa. Con chi stanno? Cosa vogliono fare?

A destra, per ora, non si muove nulla o quasi. A parte qualche voce su De Biase (che non dispiace ad alcuni esponenti leghisti) e Teresa Giaccio, dal 1993 impegnata in politica e più volte consigliera nonché ex vicesindaco di Angelo Liccardo, poco c’è. La città offre poco e i pochissimi professionisti seri, giustamente, preferiscono tenersi alla larga dalla politica. Chi si è avvicinato alla politica negli ultimi anni, pur mosso da qualche sano principio, ne è rimasto scottato, folgorato, bruciato. Perrotta andò a casa dopo 5 anni super tormentati, sempre in bilico e sempre in continua (o quasi) fibrillazione con il gruppo Iacolare. Mario Cavallo è durato 9 mesi. Angelo Liccardo fu costretto a dimettersi e fu poi sciolto per camorra. Idem Rodolfo Visconti. In questi anni nemmeno i commissari hanno brillato: l’ex prefetto Reppucci lasciò il Comune anzitempo e dopo mesi burrascosi; l’attuale triade, invece, è invisa alla stragrande maggioranza dei cittadini.

Chi tocca Marano e il suo municipio si fa male. E’ questa l’amara verità.













