Carlo Ancelotti nuovo ct del Brasile? “Il tecnico è disponibile”

108 Visite

Carlo Ancelotti è in lizza per diventare il prossimo ct del Brasile. Non ha trovato smentite la notizia rivelata da Uol Esporte: il tecnico emiliano oggi alla guida del Real Madrid è tra i candidati a sostituire sulla panchina verdeoro Tite, che ha dato le dimissioni dopo l’eliminazione della Selecao contro la Croazia ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Non solo, sempre secondo il sito brasiliano, Ancelotti si è mostrato disponibile a trattare con la Federazione brasiliana e aperto alla possibilità di accettare l’incarico al termine del stagione, quindi nel giugno 2023. Oggi è arrivato anche l’endorsement di un big come Ronaldo. Il Fenomeno in un’intervista ha dichiarato: “Mi piacerebbe vedere Guardiola, Ancelotti, Mourinho come ct del Brasile”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS