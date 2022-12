Azione Marano, Silvestri nominato segretario cittadino

207 Visite

Egregio Direttore, ringraziandola anticipatamente per l’opportunità che mi vorrà concedere attraverso il suo giornale, vorrei annunciare ufficialmente alla città, agli amici e alle persone

care, nonché a tutti gli iscritti del partito Azione, la scelta dei dirigenti regionali e provinciali, condivisa tra l’altro con i rappresentanti nazionali, di nominarmi ufficialmente quale Segretario protempore di Marano in Azione. L’essere stato chiamato a riferimento locale del partito costituito in Italia, con visione e coraggio, da Carlo CALENDA non può che rendermi orgoglioso, ma al tempo stesso essendo consapevole della realtà in cui tutti noi cittadini siamo immersi, ovvero del periodo particolarmente complesso che purtroppo Marano vive da diversi anni, non posso che avere ben chiaro in mente anche la

responsabilità del ruolo ricevuto. Difatti, sono convinto che servirà un lavoro lungo, paziente e di competenza affinché si possa riuscire nell’intento di aggregare

sempre più, sotto il tetto di Marano in Azione, personalità di alto valore etico e morale, nonché quei professionisti del territorio con i quali si possano proporre adeguate ed ambiziose ricette utili al rilancio del nostro comune. Per realizzare quanto appena evidenziato è ovvio che si necessita di uno sforzo che non potrà prescindere da un gruppo coeso, fatto di donne ed uomini perbene, con molteplici sensibilità e provenienti dalle culture politiche popolari, liberali e riformiste, ma soprattutto di un gruppo che sin dall’inizio della propria costituzione a livello locale si è posto l’obiettivo di alzare una

critica quando necessaria offrendo però sempre una proposta alternativa e di merito.

Aggiungo, inoltre, che la formazione cittadina di Azione, passo dopo passo è cresciuta di mese in mese e, nel futuro, vedrà maggiormente la collaborazione e federazione con gli amici e politici locali di Italia Viva, affinché anche a Marano si possa affermare il ruolo del Terzo Polo. Ossia, di quel metodo che è di terzietà tra le culture populiste e nazionaliste che finora hanno attanagliato sia il Centro sinistra che il Centro destra. Il Terzo Polo, qui, nelle nostre aree dovrà proporsi innovativo ed in discontinuità rispetto a quanto (non) offerto dai maggiori partiti della sinistra e della destra creando, con fatti e nei fatti, quell’autorevolezza che da tanto si è cercata e sperata in più di qualche rappresentate locale, senza mai trovarne in essi un reale riscontro. Ebbene, per tutto quanto espresso, sarà massimo il mio impegno per Marano provando sempre ad essere in ascolto dei nostri cittadini ed a disposizione per le altre forze politiche locali su qualsivoglia confronto utile alla città. Concludendo, colgo l’occasione per ringraziare il Segretario regionale di Azione Peppe Sommese, il Segretario provinciale Francesca Scarpato, il Coordinatore degli Enti locali Vincenzo Daniele per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti attraverso la nomina conferita, nonché esterno un sentito al Responsabile Sud di Azione Paolo Russo che fin dal nostro primo incontro ha subito messo la propria esperienza a mia disposizione, ma in particolare un ringraziamento speciale va a mia moglie Federica ed alla mia famiglia che, anche in questo percorso politico, mi hanno supportato con la propria vicinanza. È, per noi tutti, il tempo di dare spazio ad una MARANO SUL SERIO.

Gregorio SILVESTRI













