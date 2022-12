Marano, processo immigrazione clandestina: oggi nuova udienza nell’aula bunker di Poggioreale

198 Visite

Si è conclusa da poco l’udienza-fiume che si tenuta nell’aula bunker del carcere di Poggioreale. Processo che vede imputate numerose persone, tra cui alcuni dipendenti del Comune di Marano, per casi di immigrazione clandestina nel territorio comunale di Marano di Napoli. Oggi è comparsa in aula la dottoressa Pisaturo, che si è resa disponibile a fornire chiarimenti sulla trascrizione delle intercettazioni. A seguire il maresciallo Colletta, della lista testi della Procura, che ha risposto alla domande del Procuratore Aggiunto di Napoli Nord,Maria Di Mauro, e del Presidente del Collegio giudicante Dottor Buono. Il collegio difensivo ha articolato varie opposizioni sulle domande e risposte, in particolare l’avvocato Renato Denis ha più volte cercato di opporsi. Dopo diverse ore di dibattimento, il Presidente ha rinviato al prossimo 22 febbraio 2023 in prosieguo dell’esame teste Colletta e per il controesame degli avvocati difensori.

Foto in basso: l’avvocato Rosario Pezzella, difensore di un imputato.













