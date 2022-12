Marano, discariche a cielo aperto e salasso Tari. Izzo: “I commissari sono avulsi dalla realtà”

In media ogni singola famiglia del comune di Marano ha ricevuto una cartella Tari (tributo per lo smaltimento dei rifiuti) di cica 600 euro per l’anno corrente e fino a stamani la situazione era di dover convivere con una discarica a cielo aperto ad ogni civico. Lo Stato sta perdendo la faccia e chi dovrebbe capire che è arrivato il momento di rassegnare le dimissioni nelle mani dell’autorità superiore per mancanza di risorse economiche e umane atte alla risoluzione dei tanti gravosi problemi che rendono la vita dei cittadini un inferno quotidiano sono chiusi in un silenzio assordante. Che senso ha continuare ad assistere alla lenta agonia di una collettività che se colpa ha è quella di essere comunità di una città per anni offesa e vilipesa senza che nessuno abbia pagato e adesso è incomprensibile che ai cittadini venga presentato il conto.

Michele Izzo