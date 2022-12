Dichiarazioni false per intascare il reddito di cittadinanza: nei guai 52 stranieri

81 Visite

Non hanno dichiarato la verità con il fine di intascare il reddito di cittadinanza, ma non ne avevano diritto e infatti ora sono finiti nei guai. I carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno denunciato a piede libero ben 95 persone che percepivano il sussidio in mancanza dei requisiti richiesti. Nello specifico si tratta di 52 cittadini stranieri e 42 italiani, gravemente indiziati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il colpo ai furbetti del reddito di cittadinanza

È stato accertato che 60 persone, appartenenti a 33 nuclei familiari, a vario titolo avrebbero prodotto false dichiarazioni e/o avrebbero omesso di comunicare all’ente erogatore le informazioni che si riferiscono alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti per poter beneficiare del reddito di cittadinanza e/o del reddito di emergenza.

In particolare c’è chi non avrebbe messo nero su bianco la comunicazione sul possesso di appartamenti o terreni seminativi, così come altri avrebbero prodotto mendaci dichiarazioni in merito alla composizione del nucleo familiare ed effettiva residenza, “ simulando ad arte l’esistenza di più persone nel nucleo familiare per ampliare il diritto di percezione “. Dagli accertamenti svolti è emerso anche che alcuni avrebbero omesso di dichiarare i procedimenti giudiziari a loro carico, “ nell’ambito dei quali alcuni sono stati destinatari di misure precautelari e cautelari, con restrizioni agli arresti domiciliari e in carcere “.













