Clan Mazzarella, ecco i nomi degli arrestati

26 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., coordinatore della Direzione Distrettuale

Antimafia di Napoli, si comunica che nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato

esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P.

presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, che

dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di BARATTOLO Enzo1

, BILOTTI Alessandro, CAPPUCCIO Gennaro, CECERO Francesco, D’ANDREA Antonio, DE

FILIPPIS Pietro, FERRAIUOLO Massimo, FERRAIUOLO Salvatore, GAROFALO Ciro, GEMEI Gaetano10, LIGUORI Rosaria11, LUCCI Vincenzo12, MANZI Antonio, MICILLO Marco, NISI Leonardo, RICCIARDI Salvatore, ROMANIELLO Giovanna, SALVIA Pasquale, TUBELLI Antonio1, VIRENTE Alberto, VIRENTI Antonietta e gli arresti domiciliari nei confronti di DELLA PORTA Gaetano, PRESTIERI Ciro, RICCIO Daniele, VIRENTE Maurizio.

.Gli indagati sono stati ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto intranei al clan Mazzarella, in particolare

all’articolazione operante nelle zone di Forcella e Maddalena, nonché di numerosi episodi

estorsivi e per detenzione e porto di arma da sparo, tutti aggravati dal metodo mafioso,

avendo commesso il fatto avvalendosi della forza d’intimidazione derivante

dall’appartenenza all’associazione camorristica denominata clan MAZZARELLA.

1

nato a Napoli il 24.01.1975

2

nato a Napoli il 6.01.1971

3

nato a Napoli il 16.03.1974

4

nato a Napoli il 6.02.1979

5

nato a Napoli il 16.12.1972

6

nato a Napoli il 27.06.1993

7

nato a Napoli il 16.06.1974

8

nato a Napoli il 9.08.1997

9

nato a Napoli il 25.12.1972;

10 nato a Napoli il 6.06.1986

11 nata a Napoli il 27.10.1971

12 nato a Napoli il 28.05.1960

13 nato a Nola il 25.11.1977

14 nato a Napoli il 20.08.1978

15 nato a Napoli l’8.03.1984

16 nato a Napoli il 24.03.1982

17 nata a Napoli il 13.09.1975

18 nato a Napoli il 12.09.1982

19 nato a Napoli il 15.09.1974

20 nato a Napoli il 03.06.1980

21 nata a Napoli il 20.07.1958

22 nato a Napoli il 14.05.1951

23 nato a Napoli il 09.09.1996

24 nato a Napoli il 7.09.1987

25 nato a Napoli il 10.10.1974

La complessa attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di

Napoli, è stata eseguita, dal 2018 al 2021, dalla Squadra Mobile di Napoli e dal

Commissariato Vicaria, anche attraverso monitoraggi tecnici, consentendo di far luce su una

serie di episodi criminosi posti in essere dal gruppo camorristico che sarebbe attivo nella

zona centrale del capoluogo campano, impegnato per lo più in una diffusa attività estorsiva

esercitata ai danni dei commercianti ambulanti presenti nella zona di piazza Mancini e nelle

strade ad esse immediatamente adiacenti, cosiddetto mercatino della Maddalena o della

Duchesca.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari,

avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone

sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Napoli, 5 dicembre 2022













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS