Napoli, Giovani e prevenzione: la tavola rotonda presso la sede dell’Ordine dei commercialisti

“Giovani e prevenzione”. Questo il titolo della tavola rotonda in programma lunedì 5 dicembre, a partire dalle 9:30, presso la sede dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli, in piazza dei Martiri. Ricco il parterre degli ospiti che si succederanno negli interventi di notevole rilievo. Tra i partecipanti si segnalano: la dott.ssa Maria Caputo, consigliere ODCEC; dott. Dario Colacurci, medico specializzando in ginecologia; dott. Gianluigi Cosenza, medico specializzando in anestesia e rianimazione; dott.ssa Anna Fiorenza de Giovanni di Santa Severina, biologa nutrizionista; dott.ssa Maura Ruggiero, psicologa e psicoterapeuta; dott.ssa Annamaria Docimo, medico specializzando in endocrinologia e malattie del metabolismo, il padre prof. Giovanni Docimo, responsabile UOSD chirurgia tiroidea dell’Università degli Studi della Campania Vanvitelli, vero e proprio luminare del settore. Grazie alle proprie competenze i professionisti potranno confrontarsi su un tema di strettissima attualità in campo sociale e sanitario.