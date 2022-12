L’Aktis Acquachiara affronta il Centro Nuoto Latina nell’insidiosa trasferta di Anzio

43 Visite

Il sorriso raggiante illumina i volti, il morale è alto ma non si presta il fianco a pericolose manifestazioni di euforia. Il lunedì mattina si resetta quanto successo nel fine settimana e ci si tuffa nuovamente in acqua con ancora maggiore entusiasmo per riprendere gli allenamenti. Non vuole fermarsi l’Aktis Acquachiara, quinta in classifica con 7 punti, che nel match valevole per la quinta giornata del girone Sud del campionato di serie A2 affronta in trasferta, fischio d’inizio previsto domani alle ore 14:00 ad Anzio, il Centro Nuoto Latina.

L’autorevole vittoria ottenuta alla Scandone contro il Pescara ha ulteriormente aumentato l’entusiasmo del gruppo biancoazzurro che, con grande maturità, si è rimesso al lavoro per correggere ciò che non ha funzionato nella sfida contro gli abruzzesi. L’auspicio è quello di poter iniziare la partita a spron battuto per stroncare sul nascere le velleità di una rivale che è reduce dal primo successo stagionale colto sul mai facile campo di Civitavecchia e vorrà certamente ben figurare davanti al pubblico amico. Tra le fila dei padroni di casa militano atleti di assoluto spessore per la categoria, su tutti il grande ex Manuel Rossa e un centroboa del calibro di Fabio Baraldi che ancora oggi potrebbe far comodo a tante formazioni della massima serie.

Alla viglia Walter Fasano presenta così il match:” Domani ci aspetta una partita impegnativa contro una squadra che è reduce dalla bella vittoria ottenuta a Civitavecchia e avrà sicuramente l’entusiasmo di sbloccare anche la casella delle vittoria casalinghe. Noi stiamo continuando a lavorare forti della carica derivante da questa striscia positiva, ci teniamo a fare bene ma allo stesso tempo sappiamo di affrontare una rivale che annovera nel suo roster giocatori importanti per questa categoria, da Manuel Rossa a Baraldi, e siamo consapevoli che sarà una partita difficile. Noi come sempre però non tradiremo la nostra identità, scenderemo in acqua per giocare la partita a viso aperto e per provare ad imporre la nostra pallanuoto”.

